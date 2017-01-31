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"Динамо" проведет 7 товарищеских поединков во время второго сбора в Марбелье

"Динамо" проведет 7 товарищеских поединков во время второго сбора в Марбелье

Киев • УНН

 • 9560 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. На втором тренировочном сборе киевское "Динамо" запланировало провести семь товарищеских поединков в Марбелье, Испания, передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевского "Динамо".

"4 февраля для первой команды киевского "Динамо" начнется второй зимний тренировочный сбор, который, как и первый, подопечные Сергея Реброва проведут в Марбелье.

Соперником "бело-синих" в первом контрольном матче этого сбора станет хорватский клуб "Осиек". На зимний перерыв "Осиек" пошел занимая третье место в чемпионате Хорватии", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что матч с хорватами состоится 7 февраля в Футбольном центре Марбельи. Начало игры - в 16:30 по местному времени (17:30 по киевскому).

"Всего в ходе второго сбора "Динамо" планируется проведение семи товарищеских матчей", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, киевское "Динамо" сыграло вничью с болгарским "ЦСКА".

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