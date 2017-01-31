"Динамо" проведе 7 товариських поєдинків під час другого збору в Марбельї
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На другому тренувальному зборі київське "Динамо" заплановуло провести сім товариських поєдинків у Марбельї, Іспанія, передає УНН з посиланням на прес-службу київського "Динамо".
“4 лютого для першої команди київського „Динамо“ розпочнеться другий зимовий тренувальний збір, який, як і перший, підопічні Сергія Реброва проведуть у Марбельї.
Суперником „біло-синіх“ у першому контрольному матчу цього збору стане хорватський клуб „Осієк“. На зимову перерву „Осієк“ пішов займаючи третє місце у чемпіонаті Хорватії”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, у прес-службі відзначили, що матч з хорватами відбудеться 7 лютого у Футбольному центрі Марбельї. Початок гри — о 16:30 за місцевим часом (17:30 за київським).
“Загалом під час другого збору „Динамо“ планується проведення сімох товариських матчів”, — додали у прес-службі.
Як повідомляв УНН, київське “Динамо” зіграло внічию із болгарським “ЦСКА”.