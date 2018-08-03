"Динамо" минимально обыграло "Шахтер"

Со стартового свистка Юрия Можаровского инициативой на поле завладели подопечные Паулу Фонсеки. Однако опасность у чужих ворот создали "динамовцы". Кадар прокинул мяч головой на дальнюю штангу, где защита "горняков" оставил никем не прикрытого Вербича. Словенец из выгодной позиции пробил мимо площины ворот.

В общем команды много времени провели в борьбе и к концу тайма можно вспомнить лишь дальний выстрел низом Тайсона - Бойко справился.

Перерыв пошел на пользу киевлянам, которые стали чаще комбинировать у ворот дончан. На 65 минуте подача со штрафного нашла на дальней штанге снова никем не прикрытого Вербича. Полузащитник совершил выстрел головой в нижний угол. Пятов допустил ошибку и мяч прошел между его руками - 1:0.

В дальнейшем гости пробовали найти счастье у ворот Бойко, а киевляне играли на контратаках. К концу противостояния цифры на табло не изменились, но гости были близки к забитому голу - 1:0.

Отметим, что ФК "Динамо" единолично возглавил турнирную таблицу - 9 очков, "горняки" остались с 6-ю.

Напомним, в молодежном чемпионате Украины "Динамо" также нанесло поражение "Шахтеру" .