"Динамо" мінімально здолало "Шахтар"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. На НСК "Олімпійський" відбулося "українське класико" за участі ФК "Динамо" та "Шахтаря" в третьому турі Української Прем'єр-ліги, інформує кореспондент УНН.
Зі стартового свистка Юрія Можаровського ініціативою на полі заволоділи підопічні Паулу Фонсеки. Проте небезпеку біля чужих воріт створили "динамівці". Кадар прокинув м'яч головою на дальню стійку, де захист "гірників" залишив ніким не прикритого Вербича. Словенець з вигідної позиції пробив повз площину воріт.
Загалом команди багато часу провели у боротьбі і до кінця тайму можна згадати лише дальній постріл низом Тайсона – Бойко впорався.
Перерва пішла на користь киянам, які почали частіше комбінувати біля воріт донеччан. На 65 хвилині подача зі штрафного знайшла на дальній штанзі знову ніким не прикритого Вербича. Півзахисник завдав пострілу головою у нижній кут. П'ятов припустився помилки і м'яч пройшов між його руками – 1:0.
Надалі гості пробували знайти щастя біля воріт Бойка, а кияни грали на контратаках. До кінця протистояння цифри на табло не змінилися, але гості були близькими до забитого голу – 1:0.
Зауважимо, що ФК "Динамо" одноосібно очолив турнірну таблицю – 9 очок, "гірники" залишились із 6-ма.
Нагадаємо, у молодіжному чемпіонаті України "Динамо" також завдало поразки "Шахтарю".