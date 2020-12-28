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Дед Мороз или Святой Николай: от кого больше всего хотят получить подарки украинцы

Киев • УНН

 • 12938 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Украинцы больше всего хотят получить подарки на Новый Год не от Деда Мороза или Святого Николая, а от любимых людей. Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса Фонда “Демократические инициативы” им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает УНН.

Дед Мороз или Святой Николай: от кого больше всего хотят получить подарки украинцы

“В новогоднем соревновании за право дарить украинцам подарки на Новый год Дед Мороз и Святой Николай получили одинаковое количество голосов (по 11%) и уступили любимым людям (35%). Практически не изменилась доля респондентов, которые не учитывают личность того, кто делает приятные сюрпризы (27%). И впервые за четыре года до 11% сократилось количество тех, кто вообще не хочет получать подарков. В региональном разрезе Деда Мороза чаще ждут в восточных регионах, а на Святого Николая — в западных”, — отмечают авторы опроса.

Опрос проведен с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, совершенный методом личного интервью face-to-face. В рамках исследования было проведено 2004 интервью с респондентами, проживающих в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

Напомним, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января.

При этом в Украине с 19 декабря ввели новые карантинные ограничения.

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