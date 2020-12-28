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Дід Мороз чи Святий Миколай: від кого найбільше хочуть отримати подарунки українці

Київ • УНН

 • 12939 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Українці найбільше хочуть отримати подарунки на Новий Рік не від Діда Мороза чи Святого Миколая, а від коханих людей. Про це свідчать дані загальнонаціонального опитування Фонду “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передає УНН.

Дід Мороз чи Святий Миколай: від кого найбільше хочуть отримати подарунки українці

“У новорічному змаганні за право дарувати українцям подарунки на Новий рік Дід Мороз та Святий Миколай отримали однакову кількість голосів (по 11%) і поступилися коханим людям (35%). Практично не змінилася частка респондентів, які не зважають на особу того, хто робить приємні сюрпризи (27%). І вперше за чотири роки до 11% скоротилася кількість тих, хто взагалі не хоче отримувати подарунків. У регіональному розрізі на Діда Мороза частіше чекають у східних регіонах, а на Святого Миколая — у західних”, — зазначають автори опитування.

Опитування проведене з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, здійснене методом особистого інтерв’ю face-to-face. У рамках дослідження було проведено 2004 інтерв’ю з респондентами, які проживають у 131 населеному пункті України, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.

Нагадаємо, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня.

При цьому в Україні з 19 грудня запровадили нові карантинні обмеження.

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