Диагностику в клинике ADONIS можно пройти даже при отключении энергоснабжения
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Катастрофическое состояние критической инфраструктуры и аварийные отключения стали большим вызовом для каждого из нас. Однако война научила нас быть собранными и быстро адаптироваться к новым вызовам. В ADONIS вы можете пройти диагностику вне зависимости от графиков отключения электроэнергии.
В настоящее время два крупнейших филиала сети медицинских центров ADONIS полностью работают на автономном энергообеспечении – это позволяет предоставлять пациентам услуги вовремя и в полной мере. В том числе, работает и сложное медицинское оборудование, как магнитно-резонансный и компьютерный томограф.
Киев, ул. Спасская, 39 (филиал работает круглосуточно)
-
- Диагностическое отделение: МРТ, КТ, УЗИ, прочее
-
- Общая и пластическая хирургия
-
- Экстренная хирургия
-
- Травматология
-
- Центр вагинальной и эстетической гинекологии
-
- Стоматология
-
- Поликлиника для взрослых
-
Прямой номер филиала: +380672403956 (с 08:00 до 19:00)
Номер для звонков с 19:01 до 07:59: +380673902901
Софиевская Борщаговка, ул. Академика Шалимова, 90
-
- Диагностическое отделение (КТ, МРТ, УЗИ, рентген, эндоскопия и др.)
-
- Хирургическое отделение
-
- Оперативная гинекология
-
- Взрослое и детское поликлиническое отделение
-
- Женская консультация
-
- Стоматология
-
- Роддом (работает круглосуточно)
-
Прямой номер филиала: +380673229607
Для вызова бригады неотложной медицинской помощи ADONIS наберите с мобильного 8822– работающего круглосуточно.
Для получения дополнительной информации и записи звоните:
0 800 707 707
ADONIS заботится о вашем здоровье и здоровье вашей семьи.