Диагностику в клинике ADONIS можно пройти даже при отключении энергоснабжения

В настоящее время два крупнейших филиала сети медицинских центров ADONIS полностью работают на автономном энергообеспечении – это позволяет предоставлять пациентам услуги вовремя и в полной мере. В том числе, работает и сложное медицинское оборудование, как магнитно-резонансный и компьютерный томограф.

Киев, ул. Спасская, 39 (филиал работает круглосуточно)



Диагностическое отделение: МРТ, КТ, УЗИ, прочее



Общая и пластическая хирургия



Экстренная хирургия



Травматология



Центр вагинальной и эстетической гинекологии



Стоматология



Поликлиника для взрослых



Прямой номер филиала: +380672403956 (с 08:00 до 19:00)

Номер для звонков с 19:01 до 07:59: +380673902901

Софиевская Борщаговка, ул. Академика Шалимова, 90



Диагностическое отделение (КТ, МРТ, УЗИ, рентген, эндоскопия и др.)



Хирургическое отделение



Оперативная гинекология



Взрослое и детское поликлиническое отделение



Женская консультация



Стоматология



Роддом (работает круглосуточно)



Прямой номер филиала: +380673229607

Для вызова бригады неотложной медицинской помощи ADONIS наберите с мобильного 8822– работающего круглосуточно.

Для получения дополнительной информации и записи звоните:

0 800 707 707

ADONIS заботится о вашем здоровье и здоровье вашей семьи.