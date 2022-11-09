Діагностику в клініці ADONIS можна пройти навіть під час відключення енергопостачання

Наразі дві найбільші філії мережі медичних центрів ADONIS повністю працюють на автономному енергозабезпеченні – це дозволяє надавати пацієнтам послуги вчасно і в повній мірі. У тому числі, працює і складне медичне обладнання, як магнітно-резонансний та комп’ютерний томографи.

Київ, вул. Спаська, 39 (філія працює цілодобово)



Діагностичне відділення: МРТ, КТ, УЗД, інше



Загальна та пластична хірургія



Екстрена хірургія



Травматологія



Центр вагінальної та естетичної гінекології



Стоматологія



Поліклініка для дорослих



Прямий номер філії: +380672403956 (з 08:00 до 19:00)

Номер для дзвінків з 19:01 до 07:59: +380673902901

Софіївська Борщагівка, вул. Академіка Шалімова, 90



Діагностичне відділення (КТ, МРТ, УЗД, рентген, ендоскопія та інше)



Хірургічне відділення



Оперативна гінекологія



Доросле та дитяче поліклінічне відділення



Жіноча консультація



Стоматологія



Пологовий будинок (працює цілодобово)



Прямий номер філії: +380673229607

Для виклику бригади невідкладної медичної допомоги ADONIS наберіть з мобільного 8822 – працює цілодобово.

Для додаткової інформації та запису телефонуйте:

0 800 707 707

ADONIS піклується про ваше здоров’я та здоров’я вашої сім’ї.