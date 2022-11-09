Діагностику в клініці ADONIS можна пройти навіть під час відключення енергопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Катастрофічний стан критичної інфрастуктури і аварійні відключення стали неабияким викликом для кожного з нас. Проте, війна навчила нас бути зібраними та швидко адаптуватися до нових викликів. В ADONIS ви можете пройти діагностику незалежно від графіків відключення електроенергії.
Наразі дві найбільші філії мережі медичних центрів ADONIS повністю працюють на автономному енергозабезпеченні – це дозволяє надавати пацієнтам послуги вчасно і в повній мірі. У тому числі, працює і складне медичне обладнання, як магнітно-резонансний та комп’ютерний томографи.
Київ, вул. Спаська, 39 (філія працює цілодобово)
-
- Діагностичне відділення: МРТ, КТ, УЗД, інше
-
- Загальна та пластична хірургія
-
- Екстрена хірургія
-
- Травматологія
-
- Центр вагінальної та естетичної гінекології
-
- Стоматологія
-
- Поліклініка для дорослих
-
Прямий номер філії: +380672403956 (з 08:00 до 19:00)
Номер для дзвінків з 19:01 до 07:59: +380673902901
Софіївська Борщагівка, вул. Академіка Шалімова, 90
-
- Діагностичне відділення (КТ, МРТ, УЗД, рентген, ендоскопія та інше)
-
- Хірургічне відділення
-
- Оперативна гінекологія
-
- Доросле та дитяче поліклінічне відділення
-
- Жіноча консультація
-
- Стоматологія
-
- Пологовий будинок (працює цілодобово)
-
Прямий номер філії: +380673229607
Для виклику бригади невідкладної медичної допомоги ADONIS наберіть з мобільного 8822 – працює цілодобово.
Для додаткової інформації та запису телефонуйте:
0 800 707 707
ADONIS піклується про ваше здоров’я та здоров’я вашої сім’ї.