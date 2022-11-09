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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 14757 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 54245 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 93609 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 123323 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 172394 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 194655 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

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Діагностику в клініці ADONIS можна пройти навіть під час відключення енергопостачання

Діагностику в клініці ADONIS можна пройти навіть під час відключення енергопостачання

Київ • УНН

 • 908237 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Катастрофічний стан критичної інфрастуктури і аварійні відключення стали неабияким викликом для кожного з нас. Проте, війна навчила нас бути зібраними та швидко адаптуватися до нових викликів. В ADONIS ви можете пройти діагностику незалежно від графіків відключення електроенергії.

Наразі дві найбільші філії мережі медичних центрів ADONIS повністю працюють на автономному енергозабезпеченні – це дозволяє надавати пацієнтам послуги вчасно і в повній мірі. У тому числі, працює і складне медичне обладнання, як магнітно-резонансний та комп’ютерний томографи.

Київ, вул. Спаська, 39 (філія працює цілодобово)

  • Діагностичне відділення: МРТ, КТ, УЗД, інше
  • Загальна та пластична хірургія
  • Екстрена хірургія
  • Травматологія
  • Центр вагінальної та естетичної гінекології
  • Стоматологія
  • Поліклініка для дорослих

Прямий номер філії: +380672403956 (з 08:00 до 19:00)
Номер для дзвінків з 19:01 до 07:59: +380673902901

Софіївська Борщагівка, вул. Академіка Шалімова, 90

  • Діагностичне відділення (КТ, МРТ, УЗД, рентген, ендоскопія та інше)
  • Хірургічне відділення
  • Оперативна гінекологія
  • Доросле та дитяче поліклінічне відділення
  • Жіноча консультація
  • Стоматологія
  • Пологовий будинок (працює цілодобово)

Прямий номер філії: +380673229607
Для виклику бригади невідкладної медичної допомоги ADONIS наберіть з мобільного 8822 – працює цілодобово.

Для додаткової інформації та запису телефонуйте:

0 800 707 707

ADONIS піклується про ваше здоров’я та здоров’я вашої сім’ї.

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