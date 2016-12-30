ГФС направит на реконструкцию дороги Одесса-Рени более 200 млн грн - Р.Насиров
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров сообщил, что на ремонт дороги Одесса-Рени в декабре будет направлено более 200 млн грн, то есть больше, чем за весь год. Об этом говорится в сообщении ГФС на странице в Facebook, передает УНН.
"Таможней для реконструкции дороги Одесса-Рени в декабре будет направлено более 200 млн грн, что больше чем за весь год", - отметил Р.Насиров.
Также сообщается, что Одесская таможня только за декабрь перевыполнила плановые поступления в бюджет на 30%, что составляет 411 млн грн.
"По результатам декабря 2016 г. сборы Одесской таможни выросли на 30%, почти на 411 млн гривен", - добавил Р.Насиров.
Как сообщал УНН, ГФС подозревает Ю.Марушевскую в коррупции.