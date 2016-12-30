ДФС спрямує у грудні на реконструкцію дороги Одеса–Рені понад 200 млн грн – Р.Насіров
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров повідомив, що на ремонт дороги Одеса-Рені у грудні буде направлено більше 200 млн грн, тобто більше коштів, ніж за увесь рік. Про це йдеться в повідомленні ДФС на сторінці у Facebook, передає УНН.
"Митницею для реконструкції дороги Одеса–Рені у грудні буде спрямовано більше 200 млн грн, що більше ніж за весь рік", - зазначив Р.Насіров.
Також повідомляється, що Одеська митниця лише за грудень перевиконала планові надходження до бюджету на 30%, що складає 411 млн грн.
"За результатами грудня 2016 року збори Одеської митниці виросли на 30%, майже на 411 мільйонів гривень", - додав Р.Насіров.
Як повідомляв УНН, ДФС підозрює Ю.Марушевську в корупції.