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ДФС спрямує у грудні на реконструкцію дороги Одеса–Рені понад 200 млн грн – Р.Насіров

ДФС спрямує у грудні на реконструкцію дороги Одеса–Рені понад 200 млн грн – Р.Насіров

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров повідомив, що на ремонт дороги Одеса-Рені у грудні буде направлено більше 200 млн грн, тобто більше коштів, ніж за увесь рік. Про це йдеться в повідомленні ДФС на сторінці у Facebook, передає УНН.

"Митницею для реконструкції дороги Одеса–Рені у грудні буде спрямовано більше 200 млн грн, що більше ніж за весь рік", - зазначив Р.Насіров.

Також повідомляється, що Одеська митниця лише за грудень перевиконала планові надходження до бюджету на 30%, що складає 411 млн грн.

"За результатами грудня 2016 року збори Одеської митниці виросли на 30%, майже на 411 мільйонів гривень", - додав Р.Насіров.

Як повідомляв УНН, ДФС підозрює Ю.Марушевську в корупції.

 

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