Девятилетний школьник издевался над сверстником
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Донецкой области 9-летний школьник издевался над своим сверстником. Из-за этого мать несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные полиции Донецкой области.
На 9-летнего школьника пожаловалась в полицию мама мальчика, над которым он издевался. Она написала заявление правоохранителям, в котором отметила, что в отношении ее малолетнего сына - ученика 4 класса, во время учебного процесса длительное время осуществляется психологическое и физическое насилие со стороны его одноклассника.
Сотрудники ювенальной превенции Авдеевского отделения полиции установили, что парень, на которого жаловалась женщина, постоянно нарушает школьную дисциплину, конфликтует с другими детьми, оскорбляет их и устраивает драки.
"Правоохранители провели с малолетним дебоширом профилактическую беседу, а в отношении его матери составили административный протокол по ч. 3 ст. 173-4 "буллинг (травля) участника образовательного процесса" Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
Напомним, в январе этого года вступил в силу закон о противодействии буллингу.