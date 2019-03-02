Дев'ятирічний школяр знущався над однолітком
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У Донецькій області 9-річний школяр знущався над своїм однолітком. Через це матір неповнолітнього притягнули до адміністративної відповідальності. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані поліції Донецької області.
На 9-річного школяра поскаржилася у поліцію мама хлопчика, над яким він знущався. Вона написала заяву правоохоронцям, в якій зазначила, що щодо її малолітнього сина - учня 4 класу, під час навчального процесу тривалий час здійснюється психологічне та фізичне насильство з боку його однокласника.
Працівники ювенальної превенції Авдіївського відділення поліції встановили, що хлопець, на якого скаржилася жінка, постійно порушує шкільну дисципліну, конфліктує з іншими дітьми, ображає їх та влаштовує бійки.
"Правоохоронці провели із малолітнім дебоширом профілактичну бесіду, а відносно його матері склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 173-4 "Булінг (цькування) учасника освітнього процесу" Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у січні цього року вступив у силу закон про протидію булінгу.