Девятая очередь кредиторов банка "Конкорд" начала получать выплаты
Киев • УНН
Кредиторы банка "Конкорд" 9-й очереди начали получать выплаты
Денежные выплаты начали получать кредиторы из 9-й очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд". Об этом сообщила соучредитель банка Елена Соседка на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Дорогие друзья! Хочу поделиться с вами свежими новостями о выплатах кредиторам банка "Конкорд". Наконец настало то время, когда кредиторы 9-й очереди получают свои средства. Это последняя группа, и это большое событие для нас!" - написала Елена Соседка.
Она напомнила, что 11 декабря было принято решение о частичном удовлетворении требований 72 кредиторов на сумму 57 миллионов гривен. Это почти 25% от общей суммы требований.
"С середины сентября мы начали выплачивать средства кредиторам. И хоть процесс не произошел так быстро, как мы надеялись, он все же происходит достаточно оперативно. Мы пристально следим за каждым этапом, и хотя мы не можем повлиять на процессы внутри банка, мы не перестаем быть рядом с вами.
Помните, на момент принятия решения о ликвидации "Конкорда" у банка было достаточно средств для всех выплат. Мы убеждены, что каждый получит то, что ему положено. Будем держать вас в курсе!" - написала Соседка.
Добавим
Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. С 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В этом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.
Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов у финучреждения хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.
Девятая очередь кредиторов банка "Конкорд" начала получать выплаты
Кредиторы банка "Конкорд" 9-й очереди начали получать выплаты.
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