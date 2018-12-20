Девять реализованных штрафных Леня принесли "Атланте" победу над "Вашингтоном"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Центровой сборной Украины Алексей Лень отметился результативным выступлением в составе клуба НБА "Атланты Хокс", передает корреспондент УНН.
После нескольких неудачных действий (потери и фола в атаке) украинец на протяжении поединка сумел забить три слэм-данки и удивительно часто собирал фолы на себе. В результате за 20:23 минуты на паркете Лень принес команде 15 очков (3/4 двухочковые, 9/10 штрафные) при 5 подборах, 2 блок-шотах, 1 передачи и 2 потерях.
"Хокс" праздновали домашнюю победу 118:110, которая стала для клуба 7-й в сезоне при 23 поражениях. "Уизардс" имеют 12 побед в 31 встрече.
Добавим, в другой встрече Святослав Михайлюк в составе "Лейкерс" проиграл "Бруклина" 110:115. Украинец за 5:30 минут не набрал ни одного балла.