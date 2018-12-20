Дев'ять реалізованих штрафних Леня принесли "Атланті" перемогу над "Вашингтоном"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Центровий збірної України Олексій Лень відзначився результативним виступом у складі клубу НБА "Атланти Хокс", передає кореспондент УНН.
Після кількох невдалих дій (втрати і фолу в атаці) українець протягом поєдинку зумів забити три слем-данки та напрочуд часто збирав фоли на собі. Як наслідок за 20:23 хвилини на паркеті Лень приніс команді 15 очок (3/4 двоочкові, 9/10 штрафні) при 5 підбираннях, 2 блок-шотах, 1 передачі і 2 втратах.
"Хокс" святкували домашню звитягу 118:110, яка стала для клубу 7-ю в сезоні при 23 поразках. "Візардс" мають 12 перемог в 31 зустрічі.
Додамо, в іншій зустрічі Святослав Михайлюк у складі "Лейкерс" програв "Брукліну" 110:115. Українець за 5:30 хвилин не набрав жодного балу.