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"Госизмена" в Укрспецэкспорте: суд установил незаконность действий СБУ

Киев • УНН

 • 16143 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Шевченковский суд столицы отказал следователям СБУ и прокурорам в аресте имущества, изъятого при обыске в "Укрспецэкспорте" (Укроборонпроме) 3 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Зеркало недели".

"Госизмена" в Укрспецэкспорте: суд установил незаконность действий СБУ

"Доводы ходатайства прокурора и приложенные к нему материалы не содержат достаточных сведений, которые в соответствии со ст. 170 УПК Украины давали основания для наложения ареста на вещи и документы, которые были изъяты в ходе проведения обыска служебных помещений ГК "Укрспецэкспорт", - отметил суд.

Также отметил, что следователи при обыске изымали все подряд, не имея разрешения на такие действия.

"Сопоставляя содержание постановления следственного судьи об обыске и протоколе обыска, следует, что разрешение на изъятие было предоставлено относительно документов о проведении ГК "Укрспецэкспорт" предконтрактной работы и участия в тендерах, проводимых пакистанской стороной по продаже бронированных ремонтно-эвакуационных машин и прочее, а большинство изъятых вещей и документов не наделены теми признаками на изъятие которых прямо указано в постановлении суда. А те документы, по которым прямо предоставлено разрешение на изъятие согласно постановлению следственного судьи о разрешении на проведение обыска, не требуют применения такой меры обеспечения уголовного производства, как арест имущества", - говорится в решении.

Суд отдельно обращает внимание на качество процессуальных документов, в которых СБУ перепутала номера уголовного производства.

"Разрешение на обыск согласно постановлению следственного судьи было предоставлено в уголовном производстве №22020000000000199, при этом согласно протоколу от 3 декабря 2020 года, обыск был проведен в уголовном производстве №22010000000000199", - сообщает суд.

Добавим, что обыск СБУ в "Укрспецэкспорте" был проведен 3 декабря - только через две недели после получения разрешения суда и в день, когда назначался новый руководитель оборонного концерна "Укроборонпрома" Юрий Гусев. При этом СБУ привлекла к обыску спецсилы "Альфы", которые используются в исключительных случаях, как борьбе с террористами или защитой правоохранителей и участников судопроизводства от вооруженного сопротивления и нападения. Ни оружия, ни террористов на тот момент в государственном "Укрспецэкспорте" не наблюдалось.

В постановлении суда на обыск не было указано фамилий следователей СБУ, которым предоставлено разрешение на изъятие документов. Такое нарушение Уголовно-процессуального кодекса может объясняться попыткой скрыть тот факт, что исключительное следственное действие - обыск был применен СБУ необоснованно, без предварительных запросов к "Укрспецэкспорту" предоставить добровольно необходимые для проверки документы. В то же время, такие меры СБУ создали предпосылки для доступа неуполномоченных лиц к секретной информации и государственной тайне.

Стоит отметить, что следователи СБУ во время обыска не фиксировали на видео все свои действия, что также является грубым нарушением.

Официально СБУ обвиняет должностных лиц "Укрспецэкспорта" и пакистанского агента Raviana в подрывной деятельности. Свои версии они объясняют материалами в СМИ, а также показаниями двух недавно уволенных сотрудников "Укрспецэкспорта".

Правда, даже их показания опровергают главную линию обвинения СБУ (подробнее здесь).

Есть и другая версия активности СБУ в "Укрспецэкспорте": конкурентная борьба двух пакистанских агентов Raviana и Trojans за рынок в Украине. Последние с 2014 года были монополистами в направлении военно-технического сотрудничества Украины и Пакистана, пока в 2020 году на украинский рынок не вернулась Raviana. Попытки вытеснить вновь Raviana с рынка и может быть действительным мотивом обвинения их в подрывной деятельности. Аналогичные события уже были шесть лет назад. Тогда этому способствовала не СБУ, а Служба внешней разведки (подробнее здесь).

Как исследовал УНН, накануне открытия уголовного производства против Ravian СБУ закрыла аналогичную "госизмену" против бенефициара Trojans.

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