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Госпотребслужба объяснила массовое уничтожение "краснокнижных" птиц борьбой с грызунами

Госпотребслужба объяснила массовое уничтожение "краснокнижных" птиц борьбой с грызунами

Киев  •  УНН

 • 12513 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Херсонской областной госадминистрации собрали совещание из-за массовой гибели “краснокнижных” животных в заповеднике “Аскания-Нова”, сообщает УНН.

Детали

Представитель Госпродпотребслужбы заявил, что была “сложная ситуация с массовым заселением полей грызунами, с которыми было необходимо бороться”.

“Чтобы сдерживать массовое заселение грызунами было сделано сигнализационное сообщение, и фермеры начали вносить препараты для борьбы с ними. Причиной массовой гибели птиц стало именно протравленные зерно препаратами на основе бродифакума”, — отметил первый заместитель председателя Госпотребслужбы Владислав Седик.

Председатель облгосадминистрации Сергей Козырь отметил, чтобы борьба с массовой гибелью птиц в области осуществлялась в рамках действующего законодательства. Принято решение рекомендовать предприятиям, а также гражданам, имеющим в собственности и в пользовании земельные участки, начиная с 18 марта 2021 года приостановить на три недели применения на территории области препаратов с действующим веществом бродифакума, используемых для борьбы с грызунами.

Контекст

С января 2021 года в заповеднике “Аскания-Нова” массово гибнет птица, в частности “краснокнижная”. Предварительная причина — птица умирает от отравленного зерна, которое фермеры разбросали по полям. За три месяца компетентные органы государственной власти не смогли остановить падеж птицы, а директор заповедника называет инцидент международного масштаба — скоро в Украине появятся перелетные птицы и сколько смертей — он не представляет.

Между тем экологи бьют тревогу, потому что после птицы отравиться могут люди. Они призывают Госпродпотребслужбу и экоинспекцию немедленно принять меры. Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая утверждает, что подведомственная ей служба уже приняла все необходимые меры. Но вместе с тем вчера 17 марта в заповеднике вновь зафиксирована массовая гибель журавлей и огарей.

“Назначение на должности в таких ответственных структурах, касающихся окружающей среды, жизни и здоровья людей происходит хаотично и без учета профессиональной подготовки или наличия опыта в той или иной сфере. Руководство Госпродпотребслужбы и других ее структурных подразделений в основном некомпетентны. А назначение таких некомпетентных людей приводит к принятию неэффективных или даже преступных решений, которые вредят окружающей среде”, — объясняет безрезультатность Госпродпотребслужбы Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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