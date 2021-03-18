Держспоживслужба пояснила масове знищення "червонокнижних" птахів боротьбою з гризунами
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Херсонській обласній держадміністрації зібрали нараду через масову загибель “червонокнижних” тварин в заповіднику “Асканія-Нова”, повідомляє УНН.
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Представник Держпродспоживслужби заявив, що була “складна ситуація із масовим заселенням полів гризунами, з якими було необхідно боротися”.
“Щоб стримувати масове заселення гризунами було зроблено сигналізаційне повідомлення, і фермери почали вносити препарати для боротьби з ними. Причиною масової загибелі птахів стало саме протравлене зерно препаратами на основі бродифакуму”, — зазначив перший заступник голови Держспоживслужби Владислав Седик.
Голова облдержадміністрації Сергій Козир наголосив на тому, аби боротьба з масовою загибеллю птахів в області здійснювалась в межах діючого законодавства. Прийнято рішення рекомендувати підприємствам, а також громадянам, що мають у власності та в користуванні земельні ділянки, починаючи з 18 березня 2021 року призупинити на три тижні застосування на території області препаратів з діючою речовиною бродифакуму, що використовуються для боротьби з гризунами.
Контекст
З січня 2021 року в заповіднику “Асканія —Нова” масово гине птиця, зокрема “червонокнижна”. Попередня причина — птиця помирає від отруєного зерна, яке фермери розкидали по полям. За три місяці компетентні органи державної влади не змогли зупинити мор птиці, а директор заповідника називає інцидент міжнародного масштабу — незабаром в Україні з’являться перелітні птиці і скільки буде смертей — він не уявляє.
Тим часом екологи б’ють на сполох, бо після птиці отруїтися можуть люди. Вони закликають Держпродспоживслужбу і екоінспекцію негайно вжити заходів. Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька переконує, що підвідомча їй служба вже вжила всіх необхідних заходів. Та разом з тим вчора 17 березня у заповіднику знов зафіксовано масову гибель журавлів і огарів.
“Призначення на посади у таких відповідальних структурах, які стосуються довкілля, життя та здоров’я людей відбувається хаотично та без врахування фахової підготовки або наявності досвіду в тій чи іншій сфері. Керівництво Держпродспоживслужби та інших її структурних підрозділів здебільшого некомпетентні. А призначення таких некомпетентних людей призводить до прийняття неефективних або навіть злочинних рішень, які шкодять довкіллю”, — пояснює безрезультатність Держпродспоживслужби Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.