США: мы стараемся всячески препятствовать Ирану работать над ракетной программой

“Америка применяет все свои рычаги, чтобы сократить имеющиеся у Ирана возможности работать над ракетной программой”, — сказал дипломат. “Мы видим, что получается, когда страны совмещают ядерную программу с возможностью доставлять ядерные боеголовки на большое расстояние, будь то с помощью межконтинентальных баллистических ракет или даже с помощью ракет меньшей дальности, — добавил Помпео. — Мы делаем все, что можем, чтобы затруднить создание Ираном таких ракет”. Госсекретарь США выступил с утверждением, что Вашингтон при этом действует в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.

На вопрос о том, пытаются США или их союзники осуществлять диверсии, чтобы помешать Ирану вести разработки в данном направлении, Помпео ответил: “Я не буду говорить о разнообразной деятельности, которую страны могут осуществлять секретно”.

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Как сообщал УНН, 15 февраля 2019 в Мюнхене откроется ежегодная, 55-я, конференция по безопасности, которая считается одним из основных международных мероприятий в этой области. Ее цель — развитие международного сотрудничества в обеспечении мира, поиск путей невоенного урегулирования конфликтов.