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США: ми намагаємося всіляко перешкоджати Ірану працювати над ракетною програмою

Київ • УНН

 • 6543 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Вашингтон вживає всіх можливих зусиль, щоб ускладнити роботу Тегерана над ракетною програмою. Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео в інтерв’ю телеканалу Fox News, передає УНН.

“Америка застосовує всі свої важелі, щоб скоротити наявні у Ірану можливості працювати над ракетною програмою”, — сказав дипломат. “Ми бачимо, що виходить, коли країни поєднують ядерну програму з можливістю доставляти ядерні боєголовки на велику відстань, чи то за допомогою міжконтинентальних балістичних ракет або навіть за допомогою ракет малої дальності, — додав Помпео. — Ми робимо все, що можемо, щоб ускладнити створення Іраном таких ракет”. Держсекретар США виступив з твердженням, що Вашингтон при цьому діє відповідно до резолюції 2231 Ради Безпеки ООН.

На питання про те, чи намагаються США або їх союзники здійснювати диверсії, щоб перешкодити Ірану вести розробки в даному напрямку, Помпео відповів: “Я не буду говорити про різноманітну діяльність, яку країни можуть здійснювати таємно”.

Watch the latest video at foxnews.com

Як повідомляв УНН, 15 лютого 2019 року в Мюнхені відкриється щорічна, 55-а, конференція з безпеки, яка вважається одним з основних міжнародних заходів в цій області. Її мета — розвиток міжнародного співробітництва в забезпеченні миру, пошук шляхів невійськового врегулювання конфліктів.

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