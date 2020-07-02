Госсовет Турции за 17 минут обсудил превращение храма Святой Софии в Стамбуле на мечеть - СМИ

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Государственный совет Турции провел в четверг заседание для обсуждения вопроса о возможном изменении статуса собора Святой Софии с музея на мечеть. Об этом сообщает телеканал CNN Turk, отмечает УНН.

По его данным, заседание продлилось всего лишь 17 минут. По итогам заседания сообщается, что решение Госсовета будет распространено в течение ближайших 15 дней.

Как сообщила 5 июня газета Hurriyet, президент Турции Тайип Эрдоган поручил своим помощникам провести всестороннее изучение вопроса о смене статуса собора Святой Софии с музейного на мечеть.

Софийский собор — памятник византийского зодчества. Он возводился в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана, который решил увековечить славу Константинополя. Император мечтал, чтобы храм не имел равных в мире, он даже планировал сделать в нем полы из золотых слитков.

Справка: После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году собор был включен в состав памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее стало известно, что Турция создаст “гражданское ведомство” касательно геноцида армян, который она не признает.

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