Госкомпании не оплатили в бюджет более 10 млрд грн дивидендов - Маркарова
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Государственные компании, по состоянию на 19 декабря, не уплатили в виде дивидендов и части чистой прибыли более 10 млрд гривен в госбюджет. Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР сообщила Министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.
"Еще одна причина, связанная с курсом - наши с вами государственные компании, которые по состоянию на вчерашний день, к сожалению, не оплатили в виде дивидендов и части чистой прибыли более 10 миллирдов гривен в госбюджет", - сказала Маркарова.
Как сообщалось ранее в УНН, Министр финансов Украины сообщила, что невыполнение государственного бюджета по доходам в 2019 году полностью контролируемое.