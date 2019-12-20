Госкомпании не оплатили в бюджет более 10 млрд грн дивидендов - Маркарова

"Еще одна причина, связанная с курсом - наши с вами государственные компании, которые по состоянию на вчерашний день, к сожалению, не оплатили в виде дивидендов и части чистой прибыли более 10 миллирдов гривен в госбюджет", - сказала Маркарова.

Как сообщалось ранее в УНН, Министр финансов Украины сообщила, что невыполнение государственного бюджета по доходам в 2019 году полностью контролируемое.