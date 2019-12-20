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Держкомпанії не сплатили до бюджету більше 10 млрд грн дивідендів – Маркарова

Держкомпанії не сплатили до бюджету більше 10 млрд грн дивідендів – Маркарова

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Державні компанії, станом на 19 грудня, не сплатили у вигляді дивідендів та частини чистого прибутку більше 10 мільярдів гривень до держбюджету. Про це під час години запитань до уряду у ВР повідомила Міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.

"Ще одна причина, непов’язана з курсом - наші з вами державні компанії, які станом на вчорашній день, на жаль, не сплатили у вигляді дивідендів та частини чистого прибутку більше 10 мільярдів гривень до держбюджету", - сказала Маркарова.

Як повідомлялося раніше в УНН, Міністр фінансів України повідомила, що невиконання Державного бюджету по доходах у 2019 році є повністю контрольованим.

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