Держкомпанії не сплатили до бюджету більше 10 млрд грн дивідендів – Маркарова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Державні компанії, станом на 19 грудня, не сплатили у вигляді дивідендів та частини чистого прибутку більше 10 мільярдів гривень до держбюджету. Про це під час години запитань до уряду у ВР повідомила Міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
"Ще одна причина, непов’язана з курсом - наші з вами державні компанії, які станом на вчорашній день, на жаль, не сплатили у вигляді дивідендів та частини чистого прибутку більше 10 мільярдів гривень до держбюджету", - сказала Маркарова.
Як повідомлялося раніше в УНН, Міністр фінансів України повідомила, що невиконання Державного бюджету по доходах у 2019 році є повністю контрольованим.