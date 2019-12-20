Невиконання по доходах у 2019 році є повністю контрольованим – Маркарова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Невиконання Державного бюджету по доходах у 2019 році є повністю контрольованим. Про це під час години запитань до уряду у ВР повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
"Щодо 11 місяців нашого року очевидно є фактори, і ми це всі бачимо, і ми про це звітуємо постійно по закінченню кожного місяця, які вплинули на певне недовиконання по доходам. Однак це недовиконання, хочу зразу сказати, це є таким, яке є повністю контрольованим, воно не вимагає ніяких секвестрів", - сказала Маркарова.
За її словами, уряд вживає заходи, які дозволять профінансувати всі видатки.
Нагадаємо, Міністерство фінансів України заявило, що виплати за захищеними статтями - зарплата, пенсії, всі соціальні платежі - відбуваються за графіком, а решта платежів, які були зареєстровані вже в грудні, будуть проведені після аналізу їх пріоритетності разом з розпорядниками бюджетних коштів з огляду на невиконання доходів Державного бюджету цього року.
У свою чергу Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що уряд у повному обсязі профінансує усі захищені статті видатків, до яких входять пенсії, зарплати та всі соціальні виплати.