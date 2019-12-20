Невыполнение по доходам в 2019 году является полностью контролируемым - Маркарова

"Относительно 11 месяцев нашего года очевидно есть факторы, и мы это все видим, и мы в этмо отчитываемся постоянно по окончании каждого месяца, которые повлияли на определенное недовыполнение по доходам. Однако это недовыполнение, хочу сразу сказать, это является таким, полностью контролируемым, оно не требует никаких секвестров", - сказала Маркарова.

По ее словам, правительство принимает меры, которые позволят профинансировать все расходы.

Напомним, Министерство финансов Украины заявило, что выплаты по защищенным статьям - зарплата, пенсии, все социальные платежи - происходят по графику, а остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств с учетом невыполнение доходов государственного бюджета этого года.

В свою очередь Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты.