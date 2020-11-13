Госинспекция не согласовывала достройку Хмельницкой АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Государственная инспекция ядерного регулирования не согласовывала проект достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС. Об этом заявил глава Инспекции Григорий Плачков, передает УНН со ссылкой на отраслевое издание "Energy Club".
"Действительно информация о планах по достройке №3 и №4 энергоблоков Хмельницкой АЭС есть, но пока ни одного документа мы не получили, поэтому комментировать ситуацию, не имея необходимого перечня документов, считаю нецелесообразным", - сказал он.
Напомним, указ о достройке Хмельницкой АЭС выдал Президент Владимир Зеленский 22 сентября. Несмотря на отсутствие актуальных расчетов и согласований с регулятором, "Энергоатом" начал проводить переговоры о сотрудничестве с компанией Skoda JS, что принадлежит Газпромбанку и находится под санкциями США.