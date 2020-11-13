Госинспекция не согласовывала достройку Хмельницкой АЭС

"Действительно информация о планах по достройке №3 и №4 энергоблоков Хмельницкой АЭС есть, но пока ни одного документа мы не получили, поэтому комментировать ситуацию, не имея необходимого перечня документов, считаю нецелесообразным", - сказал он.

Напомним, указ о достройке Хмельницкой АЭС выдал Президент Владимир Зеленский 22 сентября. Несмотря на отсутствие актуальных расчетов и согласований с регулятором, "Энергоатом" начал проводить переговоры о сотрудничестве с компанией Skoda JS, что принадлежит Газпромбанку и находится под санкциями США.