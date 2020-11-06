У державному Енергоатомі прокоментували проект з росіянами на 73 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Українська держкомпанія “Енергоатом” (оператор АЕС) готує спільний проект з російською групою “ОМЗ”, підконтрольною Газпрому, — разом будуть добудовувати два енергоблоки Хмельницької АЕС за дорученням Президента Володимира Зеленського. Про співробітництво з росіянами на прес-конференції розповів голова первинної профспілкової організації Енергоатома Олексій Лич, передає УНН.
Він зазначив, що сам вже побував на підприємстві Skoda JS у Чехії, яке обрано головним підрядником проекту з бюджетом у 73 млрд грн. Також Лич підтвердив, що встановлювати в добудовані енергоблоки планують російські реактори.
“Так, тип реактора — російський, але виконання чеське. Я особисто був на заводі Skoda JS у Чехії, і це зовсім інші реактори ніж ті, які ми сьогодні експлуатуємо”, — сказав Лич.
В “Енергоатомі” підприємство Skoda JS називають європейським, хоча насправді це лише європейське представництво російської групи “ОМЗ”, в орбіті якого також “Іжорські заводи”.
Skoda JS фігурує у справі НАБУ проти Миколи Мартиненка, як підприємство, яке на 20% завищувало ціни для українського Енергоатому. До того ж, проти нього застосовано санкції США.
На уточнююче питання журналістів, як реалізується проект з урахуванням санкцій і без погодження Держінспекції ядерного регулювання України, Лич не відповів.
Нагадаємо, збиток “Енергоатома” за 9 місяців 2020 року досяг 5,3 млрд грн проти прибутку минулого року.