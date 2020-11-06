У державному Енергоатомі прокоментували проект з росіянами на 73 млрд грн

Він зазначив, що сам вже побував на підприємстві Skoda JS у Чехії, яке обрано головним підрядником проекту з бюджетом у 73 млрд грн. Також Лич підтвердив, що встановлювати в добудовані енергоблоки планують російські реактори.

“Так, тип реактора — російський, але виконання чеське. Я особисто був на заводі Skoda JS у Чехії, і це зовсім інші реактори ніж ті, які ми сьогодні експлуатуємо”, — сказав Лич.

В “Енергоатомі” підприємство Skoda JS називають європейським, хоча насправді це лише європейське представництво російської групи “ОМЗ”, в орбіті якого також “Іжорські заводи”.

Skoda JS фігурує у справі НАБУ проти Миколи Мартиненка, як підприємство, яке на 20% завищувало ціни для українського Енергоатому. До того ж, проти нього застосовано санкції США.

На уточнююче питання журналістів, як реалізується проект з урахуванням санкцій і без погодження Держінспекції ядерного регулювання України, Лич не відповів.

Нагадаємо, збиток “Енергоатома” за 9 місяців 2020 року досяг 5,3 млрд грн проти прибутку минулого року.