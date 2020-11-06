В государственном Энергоатоме прокомментировали проект с россиянами на 73 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украинская госкомпания "Энергоатом" (оператор АЭС) готовит совместный проект с российской группой "ОМЗ", подконтрольной Газпрому - вместе будут достраивать два энергоблока Хмельницкой АЭС по поручению Президента Владимира Зеленского. О сотрудничестве с россиянами на пресс-конференции рассказал председатель первичной профсоюзной организации Энергоатома Алексей Лыч, передает УНН.
Он отметил, что сам уже побывал на предприятии Skoda JS в Чехии, которое выбрано главным подрядчиком проекта с бюджетом в 73 млрд грн. Также Лыч подтвердил, что устанавливать в достроенные энергоблоки планируют российские реакторы.
"Да, тип реактора - российский, но выполнение чешское. Я лично был на заводе Skoda JS в Чехии, и совсем другие реакторы чем те, которые мы сегодня эксплуатируем", - сказал Лич.
В "Энергоатоме" предприятие Skoda JS называют европейским, хотя на самом деле это только европейское представительство российской группы "ОМЗ", в орбите которого также "Ижорские заводы".
Skoda JS фигурирует в деле НАБУ против Николая Мартыненко, как предприятие, которое на 20% завышало цены для украинского Энергоатома. К тому же, против него применены санкции США.
На уточняющий вопрос журналистов, как реализуется проект с учетом санкций и без согласования Госинспекции ядерного регулирования Украины, Лыч не ответил.
Напомним, убыток "Энергоатома" за 9 месяцев 2020 года достиг 5,3 млрд грн против прибыли прошлого года.