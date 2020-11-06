В государственном Энергоатоме прокомментировали проект с россиянами на 73 млрд грн

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 20608 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 46859 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 85311 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 112153 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90163 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97838 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102649 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101418 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В государственном Энергоатоме прокомментировали проект с россиянами на 73 млрд грн

В государственном Энергоатоме прокомментировали проект с россиянами на 73 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 16186 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украинская госкомпания "Энергоатом" (оператор АЭС) готовит совместный проект с российской группой "ОМЗ", подконтрольной Газпрому - вместе будут достраивать два энергоблока Хмельницкой АЭС по поручению Президента Владимира Зеленского. О сотрудничестве с россиянами на пресс-конференции рассказал председатель первичной профсоюзной организации Энергоатома Алексей Лыч, передает УНН.

Он отметил, что сам уже побывал на предприятии Skoda JS в Чехии, которое выбрано главным подрядчиком проекта с бюджетом в 73 млрд грн. Также Лыч подтвердил, что устанавливать в достроенные энергоблоки планируют российские реакторы.

"Да, тип реактора - российский, но выполнение чешское. Я лично был на заводе Skoda JS в Чехии, и совсем другие реакторы чем те, которые мы сегодня эксплуатируем", - сказал Лич.

В "Энергоатоме" предприятие Skoda JS называют европейским, хотя на самом деле это только европейское представительство российской группы "ОМЗ", в орбите которого также "Ижорские заводы".

Skoda JS фигурирует в деле НАБУ против Николая Мартыненко, как предприятие, которое на 20% завышало цены для украинского Энергоатома. К тому же, против него применены санкции США.

На уточняющий вопрос журналистов, как реализуется проект с учетом санкций и без согласования Госинспекции ядерного регулирования Украины, Лыч не ответил.

Напомним, убыток "Энергоатома" за 9 месяцев 2020 года достиг 5,3 млрд грн против прибыли прошлого года.

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