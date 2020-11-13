Держінспекція не погоджувала добудову Хмельницької АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Державна інспекція ядерного регулювання не погоджувала проект добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Про це заявив голова Інспекції Григорій Плачков, передає УНН із посиланням на галузеве видання "Energy Club".
"Дійсно інформація щодо планів з добудови №3 і №4 енергоблоків Хмельницької АЕС є, але наразі жодного документу ми не отримали, тому коментувати ситуацію, не маючи необхідного переліку документів, вважаю недоцільним", - сказав він.
Нагадаємо, указ про добудову Хмельницької АЕС видав Президент Володимир Зеленський 22 вересня. Попри відсутність актуальних розрахунків та погоджень з регулятором, "Енергоатом" почав проводити перемовини про співробітництво з компанією Skoda JS, що належить Газпромбанку і перебуває під санкціями США.