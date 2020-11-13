Держінспекція не погоджувала добудову Хмельницької АЕС

"Дійсно інформація щодо планів з добудови №3 і №4 енергоблоків Хмельницької АЕС є, але наразі жодного документу ми не отримали, тому коментувати ситуацію, не маючи необхідного переліку документів, вважаю недоцільним", - сказав він.

Нагадаємо, указ про добудову Хмельницької АЕС видав Президент Володимир Зеленський 22 вересня. Попри відсутність актуальних розрахунків та погоджень з регулятором, "Енергоатом" почав проводити перемовини про співробітництво з компанією Skoda JS, що належить Газпромбанку і перебуває під санкціями США.