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Госэкоинспекция будет нарабатывать механизм осуществления экологического контроля в оккупированном Крыму

Госэкоинспекция будет нарабатывать механизм осуществления экологического контроля в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 12466 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Государственная экологическая инспекция Украины будет обмениваться опытом с Минэкологии и прокуратурой АР Крым, чтобы наработать механизм осуществления экологического контроля на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госэкоинспекции.

"Госэкоинспекция войдет в состав межведомственной рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в аннексированном Крыму. Совместно с Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины и прокуратурой АР Крым и города Севастополя будем нарабатывать практический план природоохранного контроля на территории полуострова, а также обмениваться информацией и опытом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в результате временной оккупации Крыма, проверка соблюдения природоохранного законодательства там невозможна. Вместе с тем, экологическая ситуация на территории Крымского полуострова влияет и на состояние окружающей среды в соседней Херсонской области. Именно поэтому обеспечение экологического контроля в Крыму очень важно.

Кроме того, сообщается, что Госэкоинспекция уже имеет опыт проверки предприятий, которые находятся на территории АР Крым, ведь места удаления промышленных отходов расположены на подконтрольной Украине территории - в пределах Каланчацкого и Чаплинского районов Херсонской области.

"В процессе совместной работы с Минэкологии и АР Крым и города Севастополя будем использовать информацию, которую ГЭИ получает от Государственного космического агентства Украины в рамках Меморандума о сотрудничестве. Поскольку агентство осуществляет аэрокосмические снимки полуострова, использование которых позволит оперативно отслеживать изменения в природной среде", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации правительства, Государственная экологическая инспекция проверит субъекты хозяйствования, осуществляющие транспортировку и утилизацию медицинских отходов в Украине.

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