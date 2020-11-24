Держекоінспекція напрацьовуватиме механізм здійснення екологічного контролю в окупованому Криму

"Держекоінспекція увійде у склад міжвідомчої робочої групи з моніторингу екологічної ситуації в анексованому Криму. Спільно з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України і прокуратурою АР Крим та міста Севастополя напрацьовуватимемо практичний план природоохоронного контролю на території півострова, а також обмінюватимемось інформацією та досвідом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сьогоднішній день внаслідок тимчасової окупації Криму, перевірка дотримання природоохоронного законодавства там неможлива. Разом з тим, екологічна ситуація на території Кримського півострову впливає і на стан довкілля в сусідній Херсонській області. Саме тому забезпечення екологічного контролю в Криму дуже важливе.

Окрім того, повідомляється, що Держекоінспекція вже має досвід перевірки підприємств, які знаходяться на території АР Крим, адже місця видалення промислових відходів розташовані на підконтрольній Україні території – в межах Каланчацького та Чаплинського районів Херсонщини.

"В процесі спільної роботи з Мінекології та АР Крим та міста Севастополя будемо також використовувати інформацію, яку ДЕІ отримує від Державного космічного агентства України в рамках Меморандуму про співпрацю. Оскільки агентство здійснює аерокосмічні знімки півострову, використання яких дозволить оперативно відстежувати зміни у природному середовищі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією уряду, Державна екологічна інспекція перевірить суб’єкти господарювання, які здійснюють транспортування та утилізацію медичних відходів в Україні.