Госдепартамент отрицает, что экономические проблемы Турции вполне спровоцированы США

“Экономисты скажут вам, что то, что происходит в Турции, выходит далеко за рамки нынешней политики США, а также применения ими тех или иных действий или механизмов. Экономические проблемы начались не после того, как мы ввели санкции против двух физических лиц в Турции в рамках глобального „акта Магнитского“ 1 августа”, — сказала она.

После этого Науэрт также попросили прокомментировать заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о планах бойкотировать импорт американской электроники. “Я видела эти (заявления), но я не могу подтвердить, что это в действительности произойдет. ... Мы подождем, чтобы понять, является ли это реальной политикой (Анкары)”, — ответила она.

Как сообщал УНН, власти США изучит, как С-400 в Турции могут повлиять на американские ЗРС и авиацию.