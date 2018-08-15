Держдепартамент заперечує, що економічні проблеми Туреччини цілком спровоковані США
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Економічні проблеми Туреччини ніяким чином не пов’язані з діями або політикою Вашингтона по відношенню до Анкари. Про це заявила у вівторок керівник прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт під час регулярного брифінгу для журналістів, повідомляє УНН.
“Економісти скажуть вам, що те, що відбувається в Туреччині, виходить далеко за рамки нинішньої політики США, а також застосування ними тих чи інших дій або механізмів. Економічні проблеми почалися не після того, як ми ввели санкції проти двох фізичних осіб в Туреччині в рамках глобального „акту Магнітського“ 1 серпня”, — сказала вона.
Після цього Науерт також попросили прокоментувати заяву президента Туреччини Тайіпа Ердогана про плани бойкотувати імпорт американської електроніки. “Я бачила ці (заяви), але я не можу підтвердити, що це насправді станеться. ... Ми почекаємо, щоб зрозуміти, чи є це реальною політикою (Анкари)”, — відповіла вона.
Як повідомляв УНН, влада США вивчить, як С-400 в Туреччині можуть вплинути на американські ЗРС і авіацію.