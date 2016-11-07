Госдеп запросил у суда 5 лет на анализ писем Х.Клинтон

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Государственный департамент США запросил у федерального суда округа Колумбия пять лет на анализ 31 тыс. страниц писем экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которые были обнаружены ФБР. Об этом в своем Twitter написал, глава консервативной общественной организации Judicial Watch Том Фиттон, передает УНН.