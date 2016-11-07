Госдеп запросил у суда 5 лет на анализ писем Х.Клинтон
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Государственный департамент США запросил у федерального суда округа Колумбия пять лет на анализ 31 тыс. страниц писем экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которые были обнаружены ФБР. Об этом в своем Twitter написал, глава консервативной общественной организации Judicial Watch Том Фиттон, передает УНН.
"Госдеп признал сегодня, что в его распоряжении находится 31 тыс. страниц писем Клинтон, переданных ФБР. Он просит предоставить ему 5 лет на их полный анализ. Суд настроен скептически", - сообщил Т.Фиттон.
Как сообщал УНН, 6 ноября ФБР закрыло дело об электронной переписке Х.Клинтон.