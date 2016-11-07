Держдеп запросив у суду 5 років на аналіз листів Х.Клінтон
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Державний департамент США запросив у федерального суду округу Колумбія п'ять років на аналіз 31 тисячі сторінок листів екс-держсекретаря Хілларі Клінтон, які були виявлені ФБР. Про це у своєму Twitter написав, глава консервативної громадської організації Judicial Watch Том Фіттон, передає УНН.
"Держдеп визнав сьогодні, що в його розпорядженні знаходяться 31 тис сторінок листів Клінтон, переданих ФБР. Він просить надати йому 5 років на їх повний аналіз. Суду налаштований скептично", - повідомив Т.Фіттон.
Як повідомляв УНН, 6 листопада ФБР закрило справу про електронне листування Х.Клінтон.