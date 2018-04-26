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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Госдеп США проинспектировал здание закрытого консульства РФ

Киев • УНН

 • 3242 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Госдепартамент США сообщил, что его сотрудники провели инспекцию в здании российского консульства в Сиэтле, которое было закрыто в рамках ответа на инцидент в Солсбери. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.

Госдеп США проинспектировал здание закрытого консульства РФ

"Сегодня представители Госдепартамента прошлись по зданию в Сиэтле, чтобы убедиться, что его освободили. Мы возьмем здание под свой контроль и будем следить за его состоянием, в соответствии со своими обязанностями. Никакого “вторжения” – лишь жесткий законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России", - заявила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт.

Нойерт напомнила, что, в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях, США отозвали свое согласие на учреждение и работу российского консульского поста в Сиэтле.

"Мы сделали это в ответ на то, что российское правительство применило боевое нервнопаралитическое вещество на территории Великобритании", – подчеркнула она.

Напомним, 1 апреля генконсульство РФ в Сиэтле окончательно прекратило работу.

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