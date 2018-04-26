Держдеп США проінспектував будівлю закритого консульства РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Держдепартамент США повідомив, що його співробітники провели інспекцію в будівлі російського консульства в Сіетлі, яка була закрита в рамках відповіді на інцидент в Солсбері. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки .
"Сьогодні представники Держдепартаменту пройшлися по будівлі в Сіетлі, щоб переконатися, що його звільнили. Ми візьмемо будівлю під свій контроль і будемо стежити за його станом, у відповідності зі своїми обов'язками. Ніякого" вторгнення "- лише жорсткий законний відповідь на триваюче обурлива поведінка Росії ", - заявила офіційний представник відомства Хізер Нойерт.
Нойерт нагадала, що, відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини, США відкликали свою згоду на заснування та роботу російського консульського поста в Сіетлі.
"Ми зробили це у відповідь на те, що російський уряд застосувало бойове нервнопаралітичну речовина на території Великобританії", - підкреслила вона.
Нагадаємо, 1 квітня генконсульство РФ в Сіетлі остаточно припинило роботу .