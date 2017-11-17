Госдеп США предупредил о повышении угрозы терактов в Европе в рождественские праздники

"Последние инциденты во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии показывают, что террористическая группировка "Исламское государство", "Аль-Каида" и их сообщники имеют возможность планировать и осуществлять теракты в Европе", - говорится в сообщение.

В Госдепе призвали граждан США проявлять осторожность на праздничных фестивалях и мероприятиях. Кроме того отмечается, что опасность сохранится до 31 января 2018 года.

"Несмотря на то, что местные власти продолжают контртеррористические операции, в госдепартаменте остаются опасения по поводу возможных атак в будущем", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНН, 1 ноября во Франции объявили об окончании чрезвычайного положения.