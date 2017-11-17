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Держдеп США попередив про підвищення загрози терактів у Європі на різдвяні свята

Держдеп США попередив про підвищення загрози терактів у Європі на різдвяні свята

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Державний департамент США попередив про підвищення загрози терактів у Європі у період різдвяних і новорічних свят. Про це йдеться в заяві Держдепу, передає УНН

"Нещодавні інциденти у Франції, Росії, Швеції, Великобританії, Іспанії і Фінляндії показують, що терористичне угрупування "Ісламська держава", "Аль-Каїда" та їхні спільники мають можливість планувати і здійснювати теракти в Європі", - йдеться в повідомлення.

У Держдепі закликали громадян США проявляти обережність на святкових фестивалях і заходах. Крім того зазначається, що небезпека збережеться до 31 січня 2018 року.

"Не дивлячись на те, що місцева влада продовжують контртерористичні операції, у держдепартаменті залишаються побоювання з приводу можливих атак в майбутньому", - наголосили у відомстві.

Як повідомляв УНН, 1 листопада у Франції оголосили про закінчення надзвичайного стану.

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