Держдеп США попередив про підвищення загрози терактів у Європі на різдвяні свята

"Нещодавні інциденти у Франції, Росії, Швеції, Великобританії, Іспанії і Фінляндії показують, що терористичне угрупування "Ісламська держава", "Аль-Каїда" та їхні спільники мають можливість планувати і здійснювати теракти в Європі", - йдеться в повідомлення.

У Держдепі закликали громадян США проявляти обережність на святкових фестивалях і заходах. Крім того зазначається, що небезпека збережеться до 31 січня 2018 року.

"Не дивлячись на те, що місцева влада продовжують контртерористичні операції, у держдепартаменті залишаються побоювання з приводу можливих атак в майбутньому", - наголосили у відомстві.

Як повідомляв УНН, 1 листопада у Франції оголосили про закінчення надзвичайного стану.