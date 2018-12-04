Госдеп пообещал России "последствия и боль" за украинских моряков

“Я хочу, чтобы русские восприняли послание о том, что они должны освободить экипажи, иначе будут последствия и боль будет только нарастать со временем”, — приводятся слова чиновника в стенограмме брифинга.

“И последнее, что я хотел бы сказать. Я думаю, что русские воспримут это послание. Но если они этого не сделают, им должно быть совершенно ясно, что до тех пор, пока они удерживают экипажи, мы будем продолжать повышать цену, которую им придется заплатить. Они должны освободить экипажи, вернуть корабли, это не тот вопрос, который мы выпустим из зоны нашего внимания”, — добавил он.

Напоминаем, глава МИД Германии Гайко Маас считает, что единственным способом предотвратить серьезный кризис вокруг Керченского пролива есть политическое решение.