Німеччина вважає можливим виключно політичне вирішення кризи на Азові

“Єдиний спосіб, як запобігти перетворенню цього конфлікту в серйозну кризу, це політичне рішення”, — заявив Гайко Маас. За його словами, Німеччина очікує, що Російська Федерація не тільки дозволить кораблям проходити через Керченську протоку, а й звільнить затриманих українських моряків.

Дану заяву він зробив у Брюсселі, де відбувається зустріч міністрів закордонних справ НАТО.

Нагадаємо, країни-союзники НАТО колективно підготують відповіді, щоб продемонструвати Росії, що така поведінка, яку вона продемонструвала біля Керченської протоки, є абсолютно неприйнятною. Про це сьогодні після міністеріалу НАТО заявив Держсекретар США Майк Помпео.

We expect Russia to not only let ships pass through the Kerch Strait, but also to release the detained Ukrainian sailors. The only way to prevent this conflict from growing into a severe crisis is through a political solution, says FM @HeikoMaas. #NATO @GermanyNATO pic.twitter.com/ftoZGowaBr

