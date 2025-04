Германия считает возможным исключительно политическое решение кризиса на Азове

“Единственный способ, как предотвратить превращение этого конфликта в серьезный кризис, это политическое решение”, — заявил Гайко Маас. По его словам, Германия ожидает, что Российская Федерация не только позволит кораблям проходить через Керченский пролив, но и освободит задержанных украинских моряков.

Данное заявление он сделал в Брюсселе, где проходит встреча министров иностранных дел НАТО.

Напомним, страны-союзники НАТО коллективно подготовят ответы, чтобы продемонстрировать России, что такое поведение, которое она продемонстрировала у Керченского пролива, совершенно неприемлемо. Об этом сегодня после министериала НАТО заявил Госсекретарь США Майк Помпео.

We expect Russia to not only let ships pass through the Kerch Strait, but also to release the detained Ukrainian sailors. The only way to prevent this conflict from growing into a severe crisis is through a political solution, says FM @HeikoMaas. #NATO @GermanyNATO pic.twitter.com/ftoZGowaBr

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 4 грудня 2018 р.