Госбюджет получит около 7 млрд грн дополнительных поступлений от объединения топливного розничного акциза с основным - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Ведущие нефтетрейдеры страны считают, что объединение розничного акциза на топливо, путем включения его ставки в основной налог, будет способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджет. Об этом во время пресс-конференции сообщил вице-президент ПАО "Концерн Галнафтогаз" Василий Даниляк, передает корреспондент УНН.
Благодаря таким изменениям, по словам В.Даниляка, центральный и местные бюджеты бюджет получат значительно больше поступлений.
"Мы посчитали экспертным путем, что в результате этих нововведений бюджет центральный получит дополнительно 5,6 млрд. грн поступлений от акцизного налога. Ориентировочно 1,1 -2 млрд грн поступлений налога на добавленную стоимость, и местные бюджеты получат дополнительно 2 млрд грн.
Сегодня же местные бюджеты получают только то, что декларируют участники рынка. Добросовестные декларируют все, а не добросовестные менее 50 процентов, или вообще ничего не платят ", - сказал он.
Напомним, как сообщал УНН, по словам Л.Косянчука, через бездействие Минфина, местные бюджеты недополучают 2 млрд грн с топливного акциза .