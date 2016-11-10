Держбюджет отримає близько 7 млрд грн додаткових надходжень від об’єднання паливного роздрібного акцизу з основним - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Провідні нафтотрейдери країни вважають, що об’єднання роздрібного акцизу на пальне, шляхом включення його ставки до основного податку, сприятиме збільшенню податкових надходжень до бюджету. Про це під час прес-конференції повідомив віце-президент ПАТ "Концерн Галнафтогаз" Василь Даниляк, передає кореспондент УНН.
Завдяки таким змінам, за словами В.Даниляка, центральний та місцеві бюджети бюджет отримають значно більше надходжень.
“Ми порахували експертним шляхом, що в результаті цих нововведень бюджет центральний отримає додатково 5,6 млрд грн надходжень від акцизного податку. Орієнтовно 1,1 −2 млрд грн від надходжень податків на додану вартість, і місцеві бюджети отримають додатково 2 млрд грн.
Сьогодні ж місцеві бюджети отримують лише те, що декларують учасники ринку. Добросовісні декларують все, а не добросовісні менше 50 відсотків, або взагалі нічого не сплачують”, — сказав він.
Нагадаємо,як повідомляв УНН, за словами Л.Косянчука, через бездіяльність Мінфіну, місцеві бюджети недоотримують 2 млрд грн з паливного акцизу.