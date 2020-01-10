Госбанк пустит с аукциона элеватор за 107 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Ощадбанк через OpenMarket продает элеватор в Днепропетровской области за 107 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГП "СЕТАМ".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СЕТАМ - у нас нет ничего святого: о земле, Ленинах и чае для НАБУшников
"АО "Ощадбанк" на аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ") продает элеваторный комплекс вместимостью 84 700 куб. м для хранения зерновых культур, площадью 2397,42 кв. м за 107 650 048 грн", - говорится в сообщении.
Дата проведения аукциона - 16 января 2020 года.
Напомним, в ProZorro заявили, что сэкономили бюджету уже 100 млрд грн.