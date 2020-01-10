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Держбанк пустить з аукціону елеватор за 107 млн грн

Держбанк пустить з аукціону елеватор за 107 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Ощадбанк через OpenMarket продає елеватор на Дніпропетровщині за 107 млн грн. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДП "СЕТАМ".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СЕТАМ – у нас нема нічого святого: про землі, Ленінів і чай для НАБУшників

"АТ "Ощадбанк" на аукціоні OpenMarket (ДП "СЕТАМ") продає елеваторний комплекс місткістю 84 700 куб. м для зберігання зернових культур, площею 2397,42 кв. м за 107 650 048 грн", - йдеться у повідомленні.

Дата проведення аукціону - 16 січня 2020 року.

Нагадаємо, у ProZorro заявили, що зекономили бюджету вже 100 млрд грн.

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