Держбанк пустить з аукціону елеватор за 107 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Ощадбанк через OpenMarket продає елеватор на Дніпропетровщині за 107 млн грн. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДП "СЕТАМ".
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"АТ "Ощадбанк" на аукціоні OpenMarket (ДП "СЕТАМ") продає елеваторний комплекс місткістю 84 700 куб. м для зберігання зернових культур, площею 2397,42 кв. м за 107 650 048 грн", - йдеться у повідомленні.
Дата проведення аукціону - 16 січня 2020 року.
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