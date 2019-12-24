У ProZorro заявили, що зекономили бюджету вже 100 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Електронна платформа публічних закупівель ProZorro перетнула позначку у 100 мільярдів гривень економії. Про це повідомили у ProZorro, передає УНН.
"Ми перетнули позначку в 100 мільярдів гривень економії", - вказали у підприємстві.
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Як зазначається, під економією мається на увазі різниця між сумою коштів, яку замовник планував витратити на закупівлю, і сумою, яку витратив по факту.
"100 мільярдів гривень - це та сума, яку могли б втратити українські платники податків, якби не конкуренція на торгах", - відзначили у підприємстві.
Додамо, ProZorro - це електронна платформа публічних закупівель, яка діє в Україні з 2015 року.
Нагадаємо, з наступного року змінять процедуру закупівлі "пакунків малюка".