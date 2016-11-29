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Государство ежегодно выделяет лишь 10% от потребности на лечение онкобольных - В.Сердюк

Киев • УНН

 • 10200 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. На сегодня в мире нет ни одной цивилизованной страны, где онкобольные лечатся за свой счет. Об этом УНН сообщил Президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

Государство ежегодно выделяет лишь 10% от потребности на лечение онкобольных - В.Сердюк

Так, по словам В.Сердюка, диагноз рак в Украине ежегодно устанавливают примерно 150 тыс пациентов. Однако, лишь 10-15% из них - обеспечены государственным лечением.

"По нашим экспертным подсчетам для того, чтобы обеспечить лечение онкологических заболеваний необходимо на один случай в среднем 100 тыс грн., в среднем. Когда мы говорим о первых стадиях рака, о кожной меланоме, ее удалении и диагностике - это плюс-минус 10 тыс грн. а когда мы говорим об отдельных случаях рака груди, например, то там только химиотерапия, а это только одна треть лечения, стоит до 1 млн грн. Может кто-то сегодня и имеет такие средства, но это единицы, однако рядовые украинцы один миллион гривен под подушкой держать не будут", - сказал он.

Также, по словам В.Сердюка, сегодня все цивилизованные страны мира лечат своих граждан в случае заболевания онко. В Украине тот же подход, однако, только на бумаге, отметил он.

"Когда мы говорим об онкозаболеваниях - то нет ни одной цивилизованной страны, где за онкозаболевания граждане сами за себя платят. Это должна быть забота государства. Ст. 5 Конституции Украины, говорит, что здоровье граждан - это первая забота государства. Ежегодно у нас регистрируют 150 тыс случаев онкологических заболеваний, а государство предоставляет максимум 10% обеспечения лечением таких пациентов", - сказал он.

Напомним, МЦ "Клиника Спиженко" выступил с инициативой бесплатного лечения онкобольных на общую сумму 8,5 млн грн. Об этом клиника сообщила Минздраву в соответствующем письме.

Согласно докуметов, МЦ "Клиника Спиженко" может провести лечение радио хирургической системой CyberKnife (Кибер) нозологических форм злокачественных и доброкачественных новообразований у взрослых и детей старше 14 лет.

Также напомним, за шесть лет на лечение украинцев за рубежом государство перечислило более 570 млн грн.

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