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Держава щороку виділяє лише 10% від потреби на лікування онкохворих – В.Сердюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. На сьогодні у світі немає жодної цивілізованої країни, де онкохворі лікуються за власний кошт. Про це УНН повідомив Президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк.

Держава щороку виділяє лише 10% від потреби на лікування онкохворих – В.Сердюк

Так, за словами В.Сердюка, діагноз рак в Україні щороку встановлюють приблизно 150 тис. пацієнтів. Проте, лише 10-15% з них - забезпечені державним лікуванням.

"За нашими експертними підрахунками для того, аби забезпечити лікування онкологічних захворювань необхідно на один випадок в середньому 100 тис. грн. Це в середньому. Коли ми говоримо про перші стадії раку, про шкірну меланому, її видалення і діагностику – то це плюс-мінус 10 тис грн. А коли ми говоримо про окремі випадки раку грудей, наприклад, то там тільки хіміотерапія, а це тільки одна третина лікування, коштує до 1 млн грн. Може хтось сьогодні і має такі кошти, але це одиниці, проте пересічні українці один мільйон гривень під подушкою тримати не буде", - сказав він.

Також, за словами В.Сердюка, сьогодні всі цивілізовані країни світу лікують своїх громадян у випадку захворювання на онко. В Україні той самий підхід, проте, лише на папері, зауважив він.

"Коли ми говоримо про онкозахворювання – то немає жодної цивілізованої країни, де за онкозахворювання громадяни самі за себе платять. Це має бути турбота держави. Ст. 5 Конституції України, каже, що здоров'я громадян – це перша турбота держави. Щороку у нас реєструють 150 тис випадків онкологічних захворювань, а держава надає максимум 10% забезпечення лікуванням таких пацієнтів", - сказав він.

Нагадаємо, МЦ "Клініка Спіженко" виступив із ініціативою безплатного лікування онкохворих на загальну суму 8,5 млн грн.  Про це клініка повідомила МОЗ відповідним листом.

Відповідно до докумету, МЦ "Клініка Спіженко" може провести лікування радіо хірургічною системою CyberKnife (КіберНіж) наступних нозологічних форм злоякісних та доброякісних новоутворень у дорослих та дітей віком від 14 років.

Також нагадаємо, за шість років на лікування українців за кордоном держава перерахувала більше 570 млн грн.

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