Депутаты поддержали инвесторов "патриотика на озерах" - Галасюк
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства на сегодняшнем заседании принял решение рекомендовать парламенту принять в целом проект постановления №10225 по защите прав и законных интересов граждан и субъектов предпринимательства при строительстве на ж / м Осокорки-Центральные в Дарницком районе г.. Киева . Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Виктор Галасюк, передает УНН.
В свою очередь, по словам пресс-секретаря АО АКБ "Аркада" Людмилы Горицькои, этот шаг является серьезным сдвигом в решении всех спорных вопросов вокруг застройки "патриотика на озерах".
Напомним, ранее заместитель Кличко Александр Спасибко подтвердил действительность всех разрешительных документов у застройщика и отметил, что никаких изменений в реестр не внесены.
По мнению политолога Гаевского, конфликт вокруг "патриотика на озерах" искусственный.